FdI: “Doppio senso sul ponte al Mulino: polemiche inutili, il Pd rispetti il lavoro degli uffici competenti e la volontà popolare”

POGGIO A CAIANO – In merito alle recenti polemiche sollevate dal Partito Democratico sul ripristino del doppio senso sul ponte, interviene nel dibattito il coordinamento poggese di Fratelli d’Italia: “Riteniamo doveroso – si legge in una nota -fare chiarezza per rispetto dei cittadini e del lavoro svolto con serietà da parte degli uffici tecnici competenti. La decisione di istituire il doppio senso da parte dell’amministrazione comunale di Poggio a Caiano non è frutto di un’imposizione politica né tantomeno di valutazioni arbitrarie. Al contrario, si tratta di una misura sottoposta agli elettori nel programma elettorale di Riccardo Palandri con l’obiettivo prioritario di migliorare la viabilità e non far gravare tutto il traffico in uscita dal Poggio solo su via Vittorio Emanuele, oltre a non far percorrere chilometri inutili con maggiore consumo di carburante e inquinamento dell’aria”.

Per poi aggiungere: “Dopo mesi di ritardo e polemiche inutili l’amministrazione comunale ha ricevuto il parere favorevole degli organi preposti avvalorando la tesi portata avanti fin dall’inizio che non c’erano ostacoli tecnici al ripristino del doppio senso di circolazione sul Ponte al Molino smentendo le tesi del Pd che ha solo fatto ritardare il parere positivo solo per non contraddire e non smantellare il progetto della viabilità di Puggelli che è stato bocciato nelle urne dai cittadini. Le critiche mosse dal Pd appaiono pertanto non solo infondate, ma anche strumentali. Alimentare polemiche su scelte fondate su criteri tecnici significa, nei fatti, mettere in discussione la competenza e la professionalità di chi ogni giorno lavora al servizio della collettività. Chi ricopre incarichi pubblici dovrebbe dimostrare maggiore senso di responsabilità e rispetto per le istituzioni e non tirare per la giacca il presidente di una Provincia solo perché dello stesso partito politico. Ci stupiamo anche che lo stesso presidente della Provincia prima dia il via libera al doppio senso, seppur con un ritardo poco giustificabile, e poi per accontentare il Pd poggese approvi una mozione che inviti l’amministrazione di Poggio a Caiano ad aspettare una sentenza del Consiglio di Stato che nulla ha a che fare con la viabilità sul ponte. Per il direttivo di FdI di Poggio a Caiano la questione non è più in discussione e quindi invitiamo la giunta Palandri a proseguire tutto l’iter necessario per ripristinare e disporre quanto prima il doppio senso di circolazione”.