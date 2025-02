Febbraio al Museo archeologico di Gonfienti: un viaggio nel mondo antico

CAMPI BISENZIO – Il Museo archeologico di Gonfienti si prepara a un mese di febbraio all’insegna della cultura e della scoperta, con tante iniziative pensate per far immergere il pubblico nell’affascinante mondo antico. Si comincia domenica 9 febbraio alle 17 con una speciale visita guidata dedicata alla musica degli Etruschi. Sarà l’occasione per scoprire come questa civiltà utilizzava la musica nella vita quotidiana e nei rituali. Il costo per partecipare è di 5 euro su prenotazione, oltre al biglietto d’ingresso, che varia da 4 a 2 euro, con alcune gratuità previste. Giovedì 20 febbraio alle 17.30 torna l’appuntamento con “I piccoli giovedì… al Museo”, iniziativa pensata per i bambini da 3 a 7 anni, che potranno ascoltare storie e racconti affascinanti grazie alla collaborazione con la Biblioteca Tiziano Terzani. Un’occasione speciale per avvicinare i più piccoli alla storia in modo divertente e coinvolgente. Dal 21 al 23 febbraio, il Museo parteciperà a “Tourisma”, la grande rassegna dedicata all’archeologia che si terrà presso il Palazzo dei Congressi di Firenze. Sarà un’opportunità per far conoscere il patrimonio di Gonfienti a un pubblico più ampio e approfondire le ricerche e i progetti in corso. Per tutto il mese, inoltre, chi visiterà il museo nel week end con la propria famiglia riceverà, senza costi aggiuntivi, un supporto didattico interattivo, perfetto per rendere la visita ancora più coinvolgente per i bambini in età scolare. er partecipare agli eventi o per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Museo via e-mail all’indirizzo info@museogonfienti.it oppure telefonare al numero 055 8959701. Orari di apertura: sabato e domenica: 15-19, mercoledì 9-14, giovedì 9-14 e 15-19, venerdì 9-14.