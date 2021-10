Federico Basagni è il nuovo segretario politico di Uniti per Signa

SIGNA – L’assemblea degli iscritti, riunitasi ieri, giovedì 7 ottobre, presso il circolo La Loggia, ha eletto Federico Basagni come nuovo segretario politico di Uniti per Signa. “Il cambio alla segreteria dell’associazione – si legge in una nota – si è reso necessario a seguito delle dimissioni di Matteo Mannelli, il quale ha rimesso il […]

SIGNA – L’assemblea degli iscritti, riunitasi ieri, giovedì 7 ottobre, presso il circolo La Loggia, ha eletto Federico Basagni come nuovo segretario politico di Uniti per Signa. “Il cambio alla segreteria dell’associazione – si legge in una nota – si è reso necessario a seguito delle dimissioni di Matteo Mannelli, il quale ha rimesso il mandato di segretario mantenendo comunque il suo ruolo nella segreteria e quello di consigliere comunale. A lui l’assemblea degli iscritti ha espresso il ringraziamento per l’impegno profuso negli anni e per l’attività che lo vedrà ancora in prima fila nell’amministrazione del territorio signese. Ora il ruolo passa a Basagni, proveniente da esperienze politiche in vari partiti e associazioni e nel mondo sindacale, già componente del direttivo dell’associazione e candidato per UpS alle ultime elezioni amministrative”.