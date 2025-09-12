FIRENZE – Nei giorni scorsi, gli agenti della Pol-tramvia hanno notato presso la fermata della tramvia Guidoni due donne aggirarsi in modo sospetto in prossimità di un gruppo di turisti giapponesi. Alla vista dei poliziotti, le due donne hanno tentato di darsi alla fuga provando a salire proprio sulla tramvia. Fermate in tempo, sono emersi, a carico di entrambe, diversi precedenti per reati contro il patrimonio, alcuni dei quali consumati proprio sui mezzi di trasporto. Inoltre, accertato che le due giovani non hanno residenza a Firenze, né svolgono nella città un’attività lavorativa, il Questore della provincia di Firenze ha emesso nei loro confronti due fogli di via che le obbligherà per quattro anni a non farvi ritorno.
Fermate dalla Polizia due borseggiatrici sulla tramvia
