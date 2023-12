Fermati i licenziamenti degli operai ex Gkn: la soddisfazione di SI Campi a Sinistra

CAMPI BISENZIO – Il gruppo consiliare SI Campi a Sinistra (nella foto il consigliere Andrea Morreale) esprime “forte soddisfazione per la sentenza arrivata oggi dal Tribunale del Lavoro con la quale di fatto vengono bloccati i licenziamenti dei 185 operai ex Gkn, oggi Qf. ll giudice ha confermato ciò che fin dall’inizio era stato sostenuto dai sindacati: la correttezza delle posizioni della Fiom-Cgil e il comportamento antisindacale tenuto dalla controparte dall’inizio dell’intera vertenza. Auspichiamo adesso che venga seriamente preso in considerazione dal Governo l’unico piano di reindustrializzazione attualmente in essere, ovvero quello della Cooperativa Insorgiamo. Da parte nostra continueremo a fare tutto ciò che è in nostro potere per sostenere questa lotta, consci del fatto che la “battaglia” non è ancora vinta e che ci sia ancora tanto da fare”.