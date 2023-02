Fermato dalla Polizia dopo il furto del telefono a un corriere: l’uomo era già agli arresti domiciliari

SESTO FIORENTINO – Martedì mattina la Polizia di Stato è intervenuta in via Amedeo Barucci a Sesto Fiorentino per una segnalazione di rapina ai danni di un corriere. La vittima ha raccontato infatti agli agenti del Commissariato cittadino di essersi fermato lì per effettuare una consegna a una attività commerciale. Una volta sceso ed entrato nel […]

SESTO FIORENTINO – Martedì mattina la Polizia di Stato è intervenuta in via Amedeo Barucci a Sesto Fiorentino per una segnalazione di rapina ai danni di un corriere. La vittima ha raccontato infatti agli agenti del Commissariato cittadino di essersi fermato lì per effettuare una consegna a una attività commerciale. Una volta sceso ed entrato nel negozio però, avrebbe notato un uomo introdursi nell’abitacolo del furgone e impossessarsi del suo cellulare. Da quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe avvicinato subito al ladro chiedendogli la restituzione del telefono, ma quest’ultimo, un fiorentino di 37 anni, vedendosi ostacolato nel tentativo di scappare in sella alla sua bicicletta, lo avrebbe aggredito, colpendolo addirittura proprio con il suo mezzo di trasporto a due ruote. Non contento avrebbe poi danneggiato con dei violenti pugni anche la parte anteriore del furgone del corriere che a questo punto ha contattato il 112 NUE. Subito intervenute le volanti del Commissariato di Sesto Fiorentino hanno riportato la situazione alla calma e dopo gli opportuni accertamenti scoperto che sull’aggressore, noto alle Forze di Polizia, pendeva già la misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito di un altro procedimento per reati contro il patrimonio e che però si trovava in via Barucci nel proprio orario di libera uscita. L’indagato, che dovrà rispondere di una nuova accusa, è stato riportato nella sua abitazione dove è stata subito ripristinata la precedente custodia cautelare.