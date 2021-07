Festa de l’Unità di Campi, ecco gli ultimi appuntamenti in programma

CAMPI BISENZIO – La Festa de l’Unità di Campi è pronta per l’ultima tappa del suo tour tra i circoli del territorio. Da giovedì 8 a sabato 10 luglio, infatti, la manifestazione sarà ospitata dal circolo Rinascita, dove si concluderà.

“La festa sta andando davvero molto bene, – è il commento del segretario del Partito Democratico di Campi, Lorenzo Galletti – in tutti i circoli in cui siamo stati abbiamo ricevuto una bellissima accoglienza. Abbiamo riscontrato da parte delle persone tanta voglia di stare insieme, di approfondire alcune tematiche, sia riguardanti il nostro territorio che questioni nazionali, di ascoltare e confrontarsi. Quando abbiamo deciso di organizzare anche quest’anno la Festa de l’Unità ci siamo detti che il nostro obiettivo principale era quello di ridare alla città spazi belli di confronto politico ed è quello che stiamo facendo. Abbiamo affrontato tantissimi argomenti, dalle diverse esperienze di welfare nate grazie alla collaborazione di tanti soggetti del nostro territorio alle battaglie per i diritti come nel caso della Legge Zan, dal lavoro, con tutte le sue declinazioni, alle politiche per i giovani fatte ascoltando le proposte di quegli stessi giovani a cui sono rivolte. Siamo orgogliosi di questo primo tratto di strada che abbiamo fatto e soddisfatti di aver visto così tante persone partecipare e interessarsi di nuovo alla politica. Adesso siamo pronti ad affrontare gli ultimi tre giorni di festa che avranno un programma davvero ricco e interessante”.

Si comincia giovedì 8 luglio alle 18.30 con il dibattito sul ruolo dei circoli col presidente Arci Jacopo Forconi e i rappresentanti di alcuni circoli del territorio. Alle 21.30 poi incontro con l’assessore regionale all’ambiente e alla protezione civile Monia Monni dal titolo “Transizione ecologica e sviluppo sostenibile”. Venerdì 9 luglio alle 21.30 dibattito sul tema “Il futuro della città, verso la Campi del 2030” con Giovanni di Fede (vice-sindaco e assessore all’urbanistica del Comune di Campi Bisenzio), Ruchia Osman (Auser), Cinzia Danti (Confesercenti), Riccardo Bicchi (Atletica Campi) e Tiziana Parivir (Spi Cgil). La Festa de l’Unità si concluderà sabato 10 con due eventi: la presentazione del libro “L’aiuto becchino” di Giacomo De Bastiani alle 18.30 e alle 21.30 l’incontro sul tema “Dialoghi a sinistra” con la segretaria regionale del Pd Simona Bonafè e l’assessore regionale al welfare Serena Spinelli. Come durante tutta la festa anche al circolo Rinascita non mancherà occasione di deliziare il palato: giovedì 8 serata speciale con cena a base di pecora, mentre venerdì 9 e sabato 10 specialità grigliata. “Aspettiamo tutti al Rinascita – conclude il segretario – e intanto ne approfitto per ringraziare i circoli e tutti i volontari che ci hanno permesso di realizzare questa festa, senza di loro non sarebbe stato possibile”.