Festa de l’Unità nei circoli: ecco il programma completo con gli ospiti presenti

CAMPI BISENZIO – Ultimato il programma politico della festa itinerante nei circoli della città organizzata dal Pd di Campi Bisenzio. “Nonostante il periodo molto particolare e il poco tempo a disposizione, – spiega il segretario Lorenzo Galletti – siamo riusciti a impostare un calendario in grado di garantire un dibattito di grande qualità di cui la città ha bisogno. In apertura, il 21 luglio, sarà presente il candidato governatore per il centro-sinistra Eugenio Giani con la Consigliera Regionale uscente Monia Monni. Il 22 sarà la volta di un ospite nazionale, il responsabile del Forum Comunicazione Marco Furfaro. Il 23 si parlerà di futuro della città con il vice-sindaco Di Fede, l’architetto Biagi e Francesca Bertini dei giovani democratici. Queste prime tre date si terranno al circolo Dino Manetti, con possibilità di cenare prima del dibattito”. Andando avanti nel programma, “il 24 e 29 luglio, invece, ci sposteremo al circolo Rinascita, in centro a Campi, per affrontare due temi importanti e delicati come l’omofobia e il tema dell’occupazione femminile aggravato dall’emergenza Covid. Ospiti importanti anche qui. Il 24 avremo Anna Paola Concia (nota attivista ed ex deputata Pd), Ester Artese (assessore alle pari opportunità), Andrea Ciulli (consigliere del quartiere 5 a Firenze, di recente vittima di intimidazioni omofobe) e Daniele Turco (presidente del circolo Arci Azione Gay e Lesbica). Il 29, invece, avremo le donne democratiche Laura Rimi e Francesca Bertinelli, con la Segretaria Cgil Firenze Paola Galgani, la vice-presidente Anpi Campi Federica Petti e la vice-presidente Arci Firenze Marzia Frediani. Al Rinascita non è prevista la cena, ma solo i dibattiti. Il giro itinerante si concluderà infine al circolo SMS di Sant’Angelo il 30 e 31 luglio con 2 cene e dibattiti. Il 30 luglio il sindaco Emiliano Fossi dialogherà con il senatore Dario Parrini e il 31 la consigliera Monia Monni con il presidente de Corecom Toscana Enzo Brogi.