Festa del 1 maggio, Nucciotti: “Gonfalone del Comune di Campi assente a Sesto Fiorentino. Ho scritto al commissario prefettizio”

CAMPI BISENZIO – Non c’è dubbio che si è trattato di un’assenza che si è fatta “notare”. E sulla quale oggi si è espresso Riccardo Nucciotti, candidato sindaco per Nucciotti Sindaco e Insieme per Riccardo Nucciotti. “Ho inviato una lettera alla dottoressa La Fauci, commissario prefettizio del Comune di Campi Bisenzio, per chiedere come mai il gonfalone del Comune non fosse presente ieri a Sesto Fiorentino in occasione della festa del 1 maggio organizzata dai tre sindacati – Cgil, Cisl e Uil – in collaborazione con il Comune di Sesto Fiorentino alla presenza del presidente della Regione, Eugenio Giani, del sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, del sindaco di Signa, Giampiero Fossi, e del sindaco di Calenzano, Riccardo Prestini. Per tale mancanza ho espresso tutto il mio stupore e rammarico anche a nome di tanti cittadini e iscritti alle categorie sindacali del nostro Comune che mi hanno manifestato la loro delusione. E’ stata una bellissima iniziativa e sarebbe stato importante che il Comune di Campi Bisenzio fosse stato presente”.