Festa del lavoro, Impegno Vero rende omaggio al memoriale per i caduti dell’Autostrada del Sole

CAMPI BISENZIO – “Ieri ci siamo recati a deporre un omaggio floreale presso la chiesa di San Giovanni Battista al memoriale dei caduti sul lavoro causati dalla costruzione dell’Autostrada del Sole. Il luogo qui a Campi Bisenzio, venne scelto simbolicamente in quanto posto esattamente a metà strada tra Milano e Roma, le due città collegate dall’imponente infrastruttura. È questo il nostro modo per onorare la giornata della festa del lavoro, pensando a chi è caduto e cade ancora oggi sul proprio posto di lavoro”: parole di Paolo Gandola, candidato sindaco sostenuto da Impegno Vero, Forza Italia, Lega, Cambiare si può e Centrodestra campigiano.

“In tutti questi anni, – continua Gandola – ho incontrato tante persone, tanti giovani, tanti volti, tante speranze mancate. So cosa sia la disoccupazione, conosco sulla mia pelle cosa voglia dire contare i centesimi. Ma oggi non si può correre il rischio che le famiglie si scoraggino. Non possiamo rischiare che non si veda la possibilità di realizzarsi, avere un’occupazione e una vita degna. Per questo servono politiche di sviluppo, investimenti buoni ed una politica di riduzione del costo del lavoro come il centro-destra al Governo sta giustamente facendo. Con la nostra futura amministrazione saremo sempre presenti a tutti i tavoli regionali e nazionali che riguardano gli operai dell’ex Gkn e saremo netti nel garantire che l’immobile di via Fratelli Cervi mantenga la destinazione di “attività produttiva”. Saremo sempre al fianco dei lavoratori e degli imprenditori delle nostre aree produttive”. “Inoltre – conclude – stabiliremo un nuovo rinnovato rapporto con il personale qualificato dell’Asl appartenente agli uffici dedicati alla prevenzione nei luoghi di lavoro, certi, come siamo, che occorra garantire più sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, creando una cultura del lavoro sicuro e ben retribuito”.