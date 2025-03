Festa della donna, Carmignano inaugura “Endopank” e presenta le storie al femminile di “Intrecci”

CARMIGNANO – “Sediamoci sul giallo”, una panchina gialla per dare voce all’endometriosi: l’evento più significativo delle manifestazioni promosse a Carmignano dal Comune per la Festa della donna è in programma sabato 22 marzo, con l’inaugurazione (alle 10.30) in viale Parenti, nei pressi del cancelletto della scuola media Il Pontormo, della Endopank, la panchina gialla dotata […]

CARMIGNANO – “Sediamoci sul giallo”, una panchina gialla per dare voce all’endometriosi: l’evento più significativo delle manifestazioni promosse a Carmignano dal Comune per la Festa della donna è in programma sabato 22 marzo, con l’inaugurazione (alle 10.30) in viale Parenti, nei pressi del cancelletto della scuola media Il Pontormo, della Endopank, la panchina gialla dotata di targhetta con QR-code collegato a un video esplicativo, che fa riferimento al progetto “Sediamoci sul giallo: Endopank”, ideato dall’associazione “La voce di una è la voce di tutte” di Vercelli. L’iniziativa, che prende le mosse da una mozione votata all’unanimità in consiglio comunale, si concretizza grazie anche all’apporto dell’associazione culturale “Are-tè” di Firenze. L’endometriosi è una patologia ginecologica infiammatoria e invalidante, difficile da diagnosticare, che colpisce nel mondo un altissimo numero di donne, con andamento cronico e recidivo. L’obiettivo dell’associazione “La voce di una è la voce di tutte” è sensibilizzare le persone e garantire una maggiore informazione per favorire diagnosi precoci, grazie anche al supporto di altre strutture associative come la Endo Care di Firenze, che evitino serie complicazioni e danni permanenti.

L’evento, a cui prenderanno parte anche i componenti del consiglio comunale dei ragazzi, che si riunirà poco prima nella sala consiliare, prenderà il via nella saletta del circolo Il Galli, con la presentazione del progetto da parte dell’assessore alle pari opportunità Maria Cristina Monni, di Tamara Cecconi, presidente del consiglio comunale di Carmignano, della direttrice della Società della Salute area pratese Lorena Paganelli, di Maria Letizia Magnelli, presidente dell’associazione culturale Are-tè, e di Serena Pesci, vicepresidente dell’associazione Endo-Care insieme a una ginecologa specialista.

Nel pomeriggio (alle 16.30) di sabato 22 marzo le iniziative, a Carmignano, per la Festa della donna, si concluderanno alla biblioteca “Aldo Palazzeschi” di Seano con la presentazione, a più voci, di “Intrecci”, un libro corale (edizioni Il Castello) che raccoglie 14 storie al femminile, in cui donne, unite da un laboratorio di scrittura, tuttora in corso a Prato, partendo da sé stesse ma disponibili all’intreccio con gli altri, esprimono liberamente immagini e desideri, sensazioni e pensieri. Nella circostanza l’assessore alla cultura Maria Cristina Monni dialogherà con Rita Biancalani, conduttrice del laboratorio di scrittura e curatrice del libro. Un dialogo intervallato dalla lettura dei brani delle autrici: Antonella Catani, Cinzia Fischietti, Daniela Giovanchelli, Elena Benelli, Elena Tonini, Eleonora Filié, Francesca Rovi, Loredana Dragoni, Lucia Biti, Manuela Novelli, Marinella Chianello, Monica Tempesti, Morena Nardi e Paola Franchin. In mostra anche “Sinfonia Floreale”, i disegni di Francesco Cacchiani.