Festa della Misericordia di Calenzano dal 13 giugno

CALENZANO – Dal 13 giugno al 6 luglio si terrà la 42esima Festa della Misericordia di Calenzano. In piazza del Ghirlandaio saranno allestite le postazioni con ristorante, pizzeria e bar e ogni sera si potrà seguire un evento diverso. Si inizia il 13 giugno alle 21.15 con la presentazione del libro “Camminare per star bene”, mentre il 22 giugno dalle 15 alle 22 si terrà la terza edizione di Svuota cantine. Il 23 giugno prenderà il via il 18esimo Trofeo Misericordia di Calenzano e il terzo memorial Zecchi Stefano una corsa podistica semicompetitiva e passeggiata ludica-motoria. Il 26 giugno i pompieri saranno in piazza per “Piccolo Pompiere per una sera” dalle 18 alle 23 un pomeriggio alla scoperta dei Vigili del fuoco in collaborazione con i Vigili del fuoco volontari di Calenzano. Le altre iniziative prevedono le passeggiate nella storia con Fabrizio Trallori, mentre tutte le sere per i bambini area gioco con sabbia, mini parco gioco e animazioni.