Festa della Toscana dedicata a don Milani: al Teatro Aurora il racconto teatrale “Cammelli a Barbiana”

SCANDICCI – Sarà lo spettacolo teatrale ‘Cammelli a Barbiana’ di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia tratto dal libro ‘La scuola più bella che c’è. Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi’ a chiudere il 12 e il 13 dicembre a Scandicci il programma delle iniziative del Consiglio regionale per la Festa della Toscana dedicata quest’anno a don Lorenzo Milani nel centenario dalla nascita. Il racconto teatrale, prodotto da Inti, con Luigi D’Elia e la regia di Fabrizio Saccomanno, sarà sul palco del Teatro Aurora, in via San Bartolo in Tuto 1, alle 21.15 di martedì 12 dicembre con ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria o telefonando lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12, al Teatro Aurora al numero 331.4363218. La replica, dedicata alle scuole, sarà il 13 dicembre, alle 10, sempre al Teatro Aurora. In questo caso a gestire le richieste di prenotazione, che si possono inviare a silviaalessandra.sangiovanni@posta.istruzione.it, sarà Silvia Sangiovanni dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana.