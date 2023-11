Festa dell’albero, le “Mamme amiche” ricordano il suo ideatore: Roberto Vassanelli

CAMPI BISENZIO – Di albero in albero. Per ricordare una persona che con gli alberi ha avuto sicuramente un contatto diretto. L’associazione “Mamme amiche”, infatti, da sempre impegnata nella promozione dell’allattamento al seno e di tutto quello che riguarda la tutela dell’infanzia e dell’ambiente, ha voluto celebrare la “Giornata dell’albero”, in programma oggi, 21 novembre, […]

CAMPI BISENZIO – Di albero in albero. Per ricordare una persona che con gli alberi ha avuto sicuramente un contatto diretto. L’associazione “Mamme amiche”, infatti, da sempre impegnata nella promozione dell’allattamento al seno e di tutto quello che riguarda la tutela dell’infanzia e dell’ambiente, ha voluto celebrare la “Giornata dell’albero”, in programma oggi, 21 novembre, ricordando, non solo simbolicamente, Roberto Vassanelli, ideatore della festa dell’albero a Firenze. Vassanelli, scomparso nel 2015, è il marito di Monica Pierattelli, pediatra a Campi dal 1985, e che con le “Mamme amiche” ha sempre avuto un rapporto diretto, fatto di contatti quotidiani. Da qui la volontà di ricordarlo. Vassanelli, altoatesino di origine (era nato infatti a Lana, Comune del Burgraviato) ma fiorentino di adozione, architetto, è stato presidente della commissione ambiente del Quartiere 4 dal 2004 al 2009 e ha dedicato anima e corpo affinché la festa dell’albero trovasse un riconoscimento ufficiale, riuscendo a coinvolgere in primis le scuole grazie anche all’istituzione degli orti scolastici. “Fra le sue attività – dicono dalle “Mamme amiche” – ci piace ricordare il contributo nell’installazione dei fontanelli pubblici e delle “bat box” come anti zanzare naturali. L’associazione ha voluto rendergli omaggio così, in modo semplice ma davvero affettuoso.

(Qui di seguito un disegno che l’illustratrice Arianna Panini aveva realizzato nel 2022 per ricordare Roberto Vassanelli)