Festa dello sport, in mille nel centro di Campi. Pesi, baseball, atletica leggera, boxe e tennis le discipline più richieste

CAMPI BISENZIO – Un successo, di pubblico e di partecipazione. Trentuno associazioni presenti, oltre mille richieste per poter provare una disciplina sportiva e un centro strapieno. E’ stato positivo il bilancio della quinta edizione di “Prosport City”, vera e propria festa dello sport, che si è svolta domenica scorsa nel centro storico di campi Bisenzio. Dal tennis alla pallavolo, dal Padel alle arti marziali, è stata la conferma del successo di un format che ha alternato, così come in passato, prove di tutti gli sport a esibizioni delle associazioni. Sollevamento pesi, baseball, atletica leggera, boxe e tennis quelli più richiesti dai bambini. “Siamo soddisfatti della grande partecipazione, in centro c’erano finalmente tanti campigiani”, dicono dalla Polisportiva 2M che ha organizzato l’evento con il contributo del Comune. “Grande successo per la festa dello sport di domenica scorsa, – ha detto l’assessore allo sport Davide Baldazzi – non si era mai vista una così ampia partecipazione da parte di associazioni e cittadini, a conferma che quando si mettono in piazza iniziative sportive, il territorio risponde sempre con entusiasmo, anche perché lo sport rimane ancora il più importante mezzo di aggregazione fra giovani e meno giovani. E’ per questo che la nuova amministrazione non mancherà mai di sostenere il tessuto associazionistico sportivo campigiano puntando sull’importanza delle varie attività in ogni loro forma e connotazione, riconoscendone il valore educativo e sociale”.