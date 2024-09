Festa dello sport: sabato 14 settembre nell’area della piscina di Comeana  

CARMIGNANO – Lezioni, senza preiscrizioni, per grandi e piccini di hydrocircuit, acquagym (alle 10.30 e alle 12), acquaticità 3 mesi-3 anni (in acqua con un genitore), nuoto da 4 ai 16 anni (20 minuti), nuoto adulti (20 minuti): le prove gratuite rappresentano la grande novità della Festa dello Sport, promossa dal Cgfs Prato (Centro giovanile […]

CARMIGNANO – Lezioni, senza preiscrizioni, per grandi e piccini di hydrocircuit, acquagym (alle 10.30 e alle 12), acquaticità 3 mesi-3 anni (in acqua con un genitore), nuoto da 4 ai 16 anni (20 minuti), nuoto adulti (20 minuti): le prove gratuite rappresentano la grande novità della Festa dello Sport, promossa dal Cgfs Prato (Centro giovanile di formazione sportiva), con il patrocinio e il sostegno del Comune, che spostandosi quest’anno da Seano, dove tradizionalmente si svolgeva, allo spazio (via Silone e piazza Manzoni) antistante la piscina comunale di Comeana, per l’intera mattinata (9.30-13) di sabato 14 settembre, consente anche di praticare attività in acqua.

“E’ una manifestazione – dice l’assessore allo sport Jacopo Palloni – ideata e pensata per favorire l’accesso allo sport da parte di tutti, soprattutto dei bambini in età scolare, per diffondere i suoi valori positivi di aggregazione, sano stile di vita, crescita personale, solidarietà e tanto divertimento”. L’area intorno alla piscina si trasformerà in un villaggio sportivo, animato da una miriade di attività (calcio, ginnastica ritmica, danza contemporanea, judo, mini basket, pallavolo, rugby, tamburello, tennis, tiro con l’arco) da provare gratuitamente, promosse e curate dalle numerose associazioni presenti alla Festa dello Sport di Comeana: Arcieri del Barco Reale (tiro con l’arco), Gli Allupins (rugby), Kodokan Sant’Angelo (judo), Il Cristallo (Ginnastica ritmica); Medicea mini basket, Polisportiva Bacchereto (tamburello), Punto Sport (pallavolo), Virtus Comeana (calcio), Maliseti Seano (calcio), Cgfs (nuoto), Polisportiva Colline Medicee (calcio), Studio danza Benedetta (danza classica e contemporanea), Tennis club Carmignano (tennis). Durante la festa funzionerà anche un punto ristoro gestito dagli Amici di Ambra