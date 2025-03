Festa di Carnevale con l’associazione Anziani

SESTO FIORENTINO – Festeggiare la fine del Carnevale, anche se con un giorno di anticipo, per stare insieme. E’ stato questo al centro della tradizionale festa di Carnevale che si è tenuta oggi 3 marzo nei locali de Gl’Incontri di Quinto Basso, promossa dall’associazione comunale anziani di Sesto Fiorentino. Oltre 200 le persone che hanno partecipato alla festa alla quale sono stati ospiti anche l’assessore Camilla Sanquerin e il vicesindaco Claudia Pecchioli. Entrambe le amministratrici comunali hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa che è ormai diventata un punto di riferimento per molti. Il presidente dell’Associazione Giacomo Svicher ha ringraziato i volontari, che hanno reso possibile questa festa e nel suo intervento ha voluto esprimere solidarietà e vicinanza agli ospiti e alle loro famiglie citando un fatto increscioso avvenuto recentemente in Argentina che “ha pubblicato, sulla propria Gazzetta ufficiale – ha detto Svicher – parole offensive e razziste, per indicare persone diversamente abili, aggiungendo che in Toscana abbiamo fatto molti passi avanti per confermare il principio, scritto nella costituzione, che tutte le persone nascono uguali”.