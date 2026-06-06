Festa di compleanno per il gruppo scout Cngei a Villa Solaria

SESTO FIORENTINO – Il 7 giugno nel parco di Villa Solaria si tiene la festa di sezione degli scout Cngei, “un momento importante – spiegano – perchè i gruppi scout di Sesto e di Campi Bisenzio tagliano rispettivamente il traguardo dei 10 anni e dei 20 di vita”. “Al compleanno – aggiungono – saranno presenti più […]

SESTO FIORENTINO – Il 7 giugno nel parco di Villa Solaria si tiene la festa di sezione degli scout Cngei, “un momento importante – spiegano – perchè i gruppi scout di Sesto e di Campi Bisenzio tagliano rispettivamente il traguardo dei 10 anni e dei 20 di vita”. “Al compleanno – aggiungono – saranno presenti più di 500 tra bambini, bambine, ragazzi e ragazze, dai lupetti, il gruppo dei più piccoli, fino agli esploratori e ai rover, i più grandi. Saranno presenti anche tutte le famiglie degli iscritti per “fare il tifo” e festeggiare con noi questi appuntamenti così importanti”.