Festa di compleanno per il gruppo scout Cngei

SESTO FIORENTINO – Il 7 giugno nel parco di Villa Solaria si tiene la fesa di sezione di C.N.G.E.I. La festa sarà un momento importante perchè i gruppi scout di Sesto e di Campi Bisenzio compiono 10 anni il primo e 20 il secondo. Al compleanno saranno presenti più di 500 tra bambini, bambine, ragazze […]

SESTO FIORENTINO – Il 7 giugno nel parco di Villa Solaria si tiene la fesa di sezione di C.N.G.E.I. La festa sarà un momento importante perchè i gruppi scout di Sesto e di Campi Bisenzio compiono 10 anni il primo e 20 il secondo.

Al compleanno saranno presenti più di 500 tra bambini, bambine, ragazze e ragazzi presenti, dalle lupette e lupetti più piccoli fino alle esploratrici e gli esploratori e i rover più grandi. Saranno presenti anche tutte le famiglie delle iscritte e degli iscritti per fare il tifo e festeggiare con noi questi compleanni così importanti.