Festa in palestra, i primi cinquant’anni del Volley Club Le Signe e di pallavolo nei due Comuni

SIGNA – I primi cinquant’anni del Volley Club Le Signe: è un traguardo prestigioso quello che le società del presidente Dania Fabiani ha festeggiato in occasione della consueta cena natalizia, appuntamento che ogni anno riunisce il gruppo dirigente insieme a giocatrici, allenatori, sponsor e famiglie. Soprattutto sono stati celebrati i 50 anni di pallavolo femminile nelle Signe, una delle formazioni storiche nell’ambito della pallavolo femminile. La società, infatti, è nata dalla stretta collaborazione e poi dalla fusione, all’inizio degli anni 2000, fra US Pallavolo Lastra e Libertas Pallavolo Signa e che ha portato successivamente alla crescita e alla trasformazione di compagini che hanno sempre avuto lo stesso denominatore comune, la pallavolo e l’entusiasmo, per poi diventare appunto Volley Club le Signe. Anche se, è giusto ricordarlo, la storia della pallavolo nei due Comuni ha un po’ più di 50 anni, lo certifica la fondazione del Gruppo Pallavolo Signa nel 1969 e del Circolo Monte Orlando nello stesso periodo. Non a caso, nel corso della serata il delegato Coni provinciale – oltre che memoria storica sul territorio di questa disciplina sportiva – Gianni Taccetti ha ripercorso brevemente la storia della pallavolo che ha visto lui in prima persona giovanissimo presidente del sodalizio con le difficoltà dell’epoca a fare sport al femminile.

Con un particolare non di poco conto: oggi siamo tutti testimoni dei grandi successi nello sport femminile in generale e della pallavolo in particolare, ma all’epoca il binomio “sport e donna” era veramente raro. Fra i momenti più significativi della festa la svelatura della targa, che da oggi in poi farà bella mostra di sé all’ingresso della palestra della scuola media Paoli, da parte del sindaco di Signa, Giampiero Fossi, e dell’assessore allo sport del Comune di Lastra a Signa, Mirio Bogani, che ricorda i “50 anni di pallavolo femminile nelle Signe” e che è stata donata dalla sezione delle Signe dei Veterani dello sport “Nesti-Pandolfini” insieme alle due amministrazioni comunali. Insieme a loro anche il vicesindaco del Comune di Signa, Marinella Fossi, l’assessore allo sport del comune di Signa Marcello Quaresima, la presidente del Comitato regionale Fipav Claudia Frascati e il presidente del Comitato territoriale Fipav di Firenze Tiziano Silei.