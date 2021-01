Fi-Pi-Li e Lastra a Signa: bypass per via di Carcheri

LASTRA A SIGNA – Avanti i cantieri aperti da Avr per conto della Città metropolitana di Firenze e in accordo con il Comune di Lastra a Signa relativi alla Fi-Pi-Li e via di Carcheri. Proseguono, a tal proposito, le verifiche di stabilità e gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della carreggiata in direzione […]

LASTRA A SIGNA – Avanti i cantieri aperti da Avr per conto della Città metropolitana di Firenze e in accordo con il Comune di Lastra a Signa relativi alla Fi-Pi-Li e via di Carcheri. Proseguono, a tal proposito, le verifiche di stabilità e gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della carreggiata in direzione Firenze, nel tratto interessato un paio di settimane fa al cedimento del muro di contenimento su via di Carcheri. Una volta ultimati questi interventi, entrerà in funzione anche il bypass stradale che è in corso di realizzazione, sempre a cura della Metrocittà, con l’obiettivo di riaprire via di Carcheri al traffico e collegare i due tratti interrotti della strada comunale. Il bypass consentirà infatti di aggirare il punto interessato dalla frana, in attesa che si completi il ripristino. Continuo il monitoraggio delle due strade per verificare eventuali dettagli da inserire nel progetto complessivo di ripristino delle strade stesse e dello stato dei luoghi.