Fiamme alla ditta Frosini. Vigili del fuoco con più squadre in via Amendola

SIGNA – Vigili del fuoco impegnati in forza a Signa. Per un incendio che dall’ora di pranzo sta interessando la ditta Frosini in via Amendola, azienda che era specializzata nella produzione di minuteria metallica. Sul posto squadre in rinforzo da Pisa, Pistoia e Prato. Ma anche personale del Comune, agenti della Polizia municipale e squadre della Protezione civile. A seguito di quanto successo in via Amendola, si legge sula pagina Facebook del Comune di Signa, “invitiamo la popolazione nel raggio di 2 chilometri dal luogo dell’incendio a evitare spostamenti e frequentazioni dell’area interessata dall’incendio e a chiudere le finestre e non esporsi ai fumi”. E ancora: “In via cautelativa, per le prossime 48 ore, salvo diverso aggiornamento, è prescritto il divieto di raccolta e di consumo di prodotti ortofrutticoli e foraggio per animali, oltre all’utilizzo dei condizionatori d’aria e sostituzione dei filtri in caso di utilizzo degli stessi nella giornata odierna. Invitiamo la popolazione a seguire il sito istituzionale del Comune di Signa per successivi aggiornamenti e comunicazioni: https://www.comune.signa.fi.it/it“.