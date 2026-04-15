Fiamme Gialle Firenze, “caro carburante”: intensificati i controlli contro speculazioni e possibili truffe

FIRENZE – Prosegue senza soluzione di continuità l’azione della Guardia di Finanza di Firenze a tutela dell’economia legale e dei cittadini, in un contesto caratterizzato da forte instabilità dei prezzi energetici connessa alle recenti tensioni geopolitiche internazionali. In tale scenario, infatti, il Comando Provinciale ha dato impulso a un piano straordinario di interventi sull’intera filiera […]

FIRENZE – Prosegue senza soluzione di continuità l’azione della Guardia di Finanza di Firenze a tutela dell’economia legale e dei cittadini, in un contesto caratterizzato da forte instabilità dei prezzi energetici connessa alle recenti tensioni geopolitiche internazionali. In tale scenario, infatti, il Comando Provinciale ha dato impulso a un piano straordinario di interventi sull’intera filiera della distribuzione dei carburanti, in linea con le direttive del Comando Generale e del Comando Regionale Toscana, con l’obiettivo prioritario non solo di contrastare eventuali effetti speculativi, ma soprattutto di individuare e reprimere possibili sistemi fraudolenti suscettibili di alterare il corretto funzionamento del mercato in una fase di particolare criticità.

Le attività ispettive, concentrate lungo le principali direttrici di traffico della provincia, hanno consentito di riscontrare, allo stato, 4 irregolarità presso altrettanti impianti di distribuzione, riconducibili a omessa comunicazione dei prezzi al Ministero delle imprese e del Made in Italy, difformità tra prezzi esposti e prezzi praticati al momento dell’erogazione. L’azione della Guardia di Finanza si inserisce in un più ampio dispositivo di vigilanza volto a garantire la piena trasparenza dei prezzi e la corretta trasmissione delle informazioni ai consumatori, elementi essenziali per il funzionamento di un mercato concorrenziale e per la tutela della fiducia pubblica. In tale quadro, si evidenzia che, oltre alle previste sanzioni di natura amministrativa, in presenza di violazioni reiterate può essere disposta, quale misura accessoria, la sospensione dell’attività dell’impianto, a presidio dell’effettività del sistema di controllo.

L’intervento delle Fiamme Gialle non si esaurisce nella verifica formale degli adempimenti, ma è orientato a prevenire e contrastare ogni forma di indebita alterazione dei prezzi, nonché a intercettare eventuali condotte fraudolente volte a conseguire ingiustificati vantaggi economici a danno dei consumatori e degli operatori corretti. L’azione sviluppata si pone, pertanto, in una duplice prospettiva: da un lato, la tutela concreta del consumatore finale, affinché le dinamiche di prezzo riflettano correttamente le condizioni di mercato; dall’altro, la salvaguardia degli operatori economici onesti, evitando distorsioni concorrenziali generate da comportamenti non conformi alle regole. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con analoga intensità su tutto il territorio provinciale, secondo un approccio mirato e selettivo, volto a garantire legalità, trasparenza e corretto equilibrio del mercato, senza incidere sull’ordinaria attività degli operatori che agiscono nel pieno rispetto della normativa vigente.