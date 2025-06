Fiamme in una casa a Campi Bisenzio: paura in via della Rocca

CAMPI BISENZIO – Paura oggi pomeriggio a Campi Bisenzio: i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti infatti poco dopo le 17 in via della Rocca per un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione. Sul posto sono arrivati una squadra, un’autoscala e un’autobotte. Presente anche la Polizia municipale campigiana i […]

CAMPI BISENZIO – Paura oggi pomeriggio a Campi Bisenzio: i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti infatti poco dopo le 17 in via della Rocca per un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione. Sul posto sono arrivati una squadra, un’autoscala e un’autobotte. Presente anche la Polizia municipale campigiana i cui agenti hanno contribuito a trarre in salvo una donna poi affidata al personale sanitario per i controlli di rito. L’incendio si era sviluppato nella terrazza per propagarsi nella veranda, è rimasta danneggiata anche la finestra dell’abitazione. Danni subiti anche dalla casa con il terrazzo confinante.

(Immagini riprese dalla pagina Facebook della Polizia municipale di Campi Bisenzio)