Fiaschi (Lega): “Dalla maggioranza ci saremmo aspettati una presa di posizione contro l’ennesimo aumento della Tari”

CAMPI BISENZIO – “Dalla maggioranza ci saremmo aspettati una presa di posizione contro l’ennesimo aumento della Tari”: a dirlo è Vanessa Fiaschi, consigliere comunale della Lega, che poi entra nel merito della questione. “Nel corso dell’ultimo consiglio comunale abbiamo votato contro la delibera che prevede aumenti della tariffa a seguito al Pef Tari 2021, predisposto da Alia, concessionaria del servizio d’igiene urbana e ambientale dell’Ambito Territoriale Omogeneo Toscana Centro e validato da quest’ultimo in qualità di ente territorialmente competente. L’amministrazione ha votato favorevolmente, appellandosi come motivazione al senso di responsabilità. Noi crediamo invece che il senso di responsabilità debba essere rivolto ai cittadini che con una fatica enorme riescono a differenziare ed ad ottenere grandi risultati. Per questo ci saremmo aspettati una presa di posizione contro l’ennesimo aumento della Tari e in difesa dei contribuenti. Si continua invece ad aumentare la pressione fiscale sulla gente disattendendo tutte le promesse. L’opposizione non può rendersi complice di questo. Riteniamo che fino a quando le amministrazioni si rifiuteranno di capire che il vero problema non è come differenziare, ma come smaltire, non si riuscirà a trovare soluzioni a vantaggio della collettività”.