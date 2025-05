“Fiato al cuore”: via al crowdfunding voluto per promuovere l’inclusione sociale con la Filarmonica Giuseppe Verdi 

SIGNA – È partito lunedì 28 aprile il crowdfunding realizzato dalla Fondazione “Il Cuore si scioglie” insieme alla Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa, una realtà storica che promuove inclusione e crescita sociale attraverso la musica. “Fiato al Cuore – l’orchestra che cresce insieme” è infatti un progetto che sostiene l’inclusione sociale attraverso un’orchestra di fiati intergenerazionale, rivolta a persone di ogni età e condizione sociale. Per questo la Filarmonica Giuseppe Verdi offre gratuitamente strumenti musicali e lezioni per creare connessioni, stimolare la crescita personale e favorire il benessere della comunità, realizzando anche concerti pubblici che restituiscono alla cittadinanza il valore del percorso svolto. Il crowdfunding, quindi, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per acquistare strumenti musicali, coprire i compensi degli insegnanti, le spese di promozione e l’organizzazione dei concerti finali. Il progetto intende inoltre abbattere le barriere economiche e sociali offrendo accesso gratuito alla formazione musicale. Il progetto è stato presentato in sala giunta alla presenza del sindaco Giampiero Fossi e del vicesindaco Marinella Fossi. Insieme a loro Gabriele Nardoni, vicepresidente della Filarmonica Giuseppe Verdi, Alessandro Tei, consigliere della Filarmonica Giuseppe Verdi, ed Elisabetta Guerrini, presidente sezione soci Coop Le Signe. Fino al 9 giugno è possibile partecipare alla raccolta fondi, donando sulla piattaforma Eppela o partecipando agli eventi in calendario, organizzati con il supporto della sezione soci Coop Le Signe.

“Signa – ha detto il sindaco Fossi – è sempre di più la città della musica, tutto questo grazie all’impegno assicurato dalla Filarmonica Verdi che rappresenta una delle Associazioni più prestigiose ed antiche del nostro territorio. Con la scuola intitolata ad Alberto Rugi, che fu uno dei principali artefici della rinascita, la Filarmonica sul nostro territorio, e non solo, promuove, da ben 200 anni, l’insegnamento e la diffusione della musica e, nel 2011, unitamente al Corteo Storico di Signa, ha ricevuto in Palazzo Vecchio a Firenze, l’attestato di “Gruppo d’interesse nazionale”. Proprio ieri, in occasione della 14° edizione del Concorso internazionale musicale “Città di Scandicci”, la Filarmonica ha conquistato il primo posto nella categoria G e ha poi ritirato gli attestati di banda in concorso con il numero di maggiore musicanti con età inferiore ai 18 anni, il più giovane, il signese Souza Lerte, di appena 9 anni”.

“Come Comune di Signa siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa di grande valore culturale e sociale, promossa grazie alla collaborazione tra la Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa e la Fondazione “Il Cuore si scioglie”. Attraverso la campagna di crowdfunding saranno raccolti fondi destinati all’acquisto di strumenti musicali, che saranno messi a disposizione di ragazze e ragazzi del nostro territorio. Chi vorrà avvicinarsi alla musica potrà così farlo gratuitamente per un anno, iscrivendosi ai corsi promossi dalla Filarmonica. Crediamo fermamente che la musica sia un linguaggio universale, capace di unire, educare e offrire opportunità di crescita personale e comunitaria”, ha aggiunto l’assessore Marcello Quaresima.

“Siamo felici di annunciare l’avvio del nostro progetto di crowdfunding, in collaborazione con la Fondazione “Il Cuore si scioglie”: grazie a questi fondi, potremo acquistare nuovi strumenti musicali da fornire in comodato d’uso gratuito e offrire lezioni collettive gratuite a bambine, bambini e adolescenti che vorranno avvicinarsi alla musica d’insieme. Ogni settimana, i giovani musicisti potranno partecipare a prove divise per sezioni di strumento, con una prova orchestrale al mese. Un percorso educativo e culturale che mette al centro la condivisione, l’ascolto reciproco e la crescita attraverso l’arte”, ha aggiunto Gabriele Nardoni, vicepresidente della Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa. “Questo crowdfunding promosso con la sezione soci Coop di Le Signe, vuole essere un importante sostegno al nuovo progetto di inclusione sociale della Filarmonica Giuseppe Verdi, che permetterà a tanti bambini e ragazzi di avvicinarsi e appassionarsi alla musica, uno strumento fondamentale per la crescita, la creatività, la socializzazione e il divertimento di tutti”, dicono dalla Fondazione “Il Cuore si scioglie”.