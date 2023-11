Fibra ottica, lavori (in orario notturno) in via Pistoiese

FIRENZE – Saranno eseguiti in orario notturno (21-6) i lavori di posa dei cavi in fibra ottica in via Pistoiese. Da oggi, lunedì 20 novembre, a fine intervento nel tratto da via della Nave di Brozzi a via Campania sarà chiusa la svolta in direzione di via del Fossetto. Nelle fasi iniziali si aggiungerà il […]

FIRENZE – Saranno eseguiti in orario notturno (21-6) i lavori di posa dei cavi in fibra ottica in via Pistoiese. Da oggi, lunedì 20 novembre, a fine intervento nel tratto da via della Nave di Brozzi a via Campania sarà chiusa la svolta in direzione di via del Fossetto. Nelle fasi iniziali si aggiungerà il restringimento di carreggiata da viuzzo della Croce a via Campania; a seguire nello stesso tratto scatterà anche il divieto di transito per i veicoli superiori ai 35 quintali. Viabilità alternativa per via Campania dalla direttrice di via Pistoiese verso via del Fossetto: via Pistoiese-inversione di marcia nella rotatoria con via di Brozzi-rientro in via Pistoiese-via Campania. Itinerario alternativo per i mezzi superiori ai 35 quintali dalla direttrice di via Pistoiese verso via della Nave di Brozzi: via Campania-via Emilia-via Friuli-via Pistoiese. Termine dell’intervisto previsto per il 24 novembre.