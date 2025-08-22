Fiera d’agosto: variazioni al traffico e al mercato

SESTO FIORENTINO – Variazioni alla viabilità in occasione della Fiera d’agosto e del festival “Liberi Tutti”. Per l’occasione sarà modificato anche lo svolgimento del mercato del sabato. Dalle 6 del 24 agosto alle 24 del 10 settembre nel parcheggio di piazza Vittorio Veneto antistante il Comune saranno vietati la sosta e il transito. Analoghi divieti […]

SESTO FIORENTINO – Variazioni alla viabilità in occasione della Fiera d’agosto e del festival “Liberi Tutti”. Per l’occasione sarà modificato anche lo svolgimento del mercato del sabato. Dalle 6 del 24 agosto alle 24 del 10 settembre nel parcheggio di piazza Vittorio Veneto antistante il Comune saranno vietati la sosta e il transito. Analoghi divieti saranno in vigore dal 26 agosto al 10 settembre in piazza Lavagnini e nella parte alta di piazza del Mercato. Dal 31 agosto al 7 settembre, ogni giorno dalle 18 alle 24, saranno in vigore i divieti di sosta e transito in piazza Vittorio Veneto, Largo V Maggio, via Cavallotti, via Dante Alighieri e via Azzarri.

Il mercato settimanale, come di consueto, sarà parzialmente spostato in via Garibaldi; di conseguenza sabato 30 agosto e sabato 6 settembre, dalle 5 alle 18, saranno in vigore i divieti di sosta e di transito in via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Barducci e viale Ferraris, via Fratti, corsia carrabile di piazza Vittorio Veneto, via della Tonietta e via Saffi, nel tratto compreso tra il civico 5 e via Fratti. In via Garibaldi, tra via via Barducci e via Ferraris, via Barducci, via Fratti, tra via Saffi e via Garibaldi, la pulizia strada sarà svolta sabato 30 agosto e sabato 6 settembre e non i rispettivi lunedì successivi, con conseguente revoca dei divieti di sosta. Nelle medesime giornate di sabato saranno inoltre revocati i divieti di sosta per pulizia strade in piazza Luigi Galvani, via del Trebbio e viale Galileo Ferraris, tra piazza Luigi Galvani e via Giuseppe Mazzini.