Filippo Corsinovi è il nuovo comandante della Polizia municipale di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Filippo Corsinovi, 29 anni, è il nuovo comandante della Polizia municipale di Lastra a Signa. Succede a Franco Rugi, andato in pensione lo scorso 31 dicembre dopo oltre 40 anni di servizio prestato al Comune di Lastra a Signa. Laureato in giurisprudenza, Filippo Corsinovi è uno dei più giovani comandanti della Città Metropolitana di Firenze (se non il più giovane) e da un anno è dipendente del Comune di Lastra a Signa, assunto al comando di Polizia municipale dove si occupava di polizia amministrativa e giudiziaria. “Salutiamo Franco Rugi – ha sottolineato il sindaco Emanuele Caporaso – che ringrazio per quello che ha rappresentato per il nostro Comune e per come ha lavorato sempre con passione, dedizione, competenza e conoscenza del territorio”. “E faccio gli auguri di buon lavoro a Filippo Corsinovi, – ha aggiunto il sindaco – per noi un investimento importante su un giovane di grande prospettiva e preparazione che si dovrà occupare di tutte quelle sfide che interessano oggi la polizia locale, nella sua accezione più moderna: dall’ampliamento delle sue funzioni, alla sicurezza urbana, al rafforzamento del rapporto con il territorio e la comunità”.