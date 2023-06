Finanziamenti Pnrr, via ai cantieri per il tetto della fattoria di Villa Bellosguardo e il restauro del terzo lotto delle mura

LASTRA A SIGNA – Sono partiti i primi cantieri dei progetti per i quali il Comune di Lastra a Signa ha ottenuto finanziamenti Pnrr -Piano nazionale di ripresa e resilienza. La scorsa settimana è iniziato infatti l’intervento che riguarda il rifacimento di tutta la copertura della fattoria di Villa Bellosguardo con l’inserimento di uno strato di isolante utile a coibentare dal punto di vista energetico l’edificio e il ripristino del solaio. “Per questo progetto – spiegano dal Comue – l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento pari a 340.000 euro a cui è stato necessario aggiungere ulteriori 160.000 euro provenienti dalle casse comunali a causa all’entrata in vigore del nuovo prezziario regionale in base all’aumento dei materiali e dei costi dell’energia (che ha comportato incrementi per alcune voci anche superiori al 20%). La conclusione dei lavori è stimata per fine settembre”.

E’ già avvenuta anche la consegna del cantiere alla ditta che effettuerà i lavori per il terzo lotto di interventi di restauro sulle antiche mura cittadine. Si tratta della riqualificazione e del restauro conservativo del circuito murario urbano che delimita il complesso denominato Cascina Pinucci per il quale il Comune ha ricevuto un finanziamento di 630.000 euro. Il progetto interessa il rifacimento della porzione delle mura di impianto rinascimentale con torrione d’angolo e si ispirerà ai criteri della conservazione volta a dare solidità strutturale e superficiale agli elementi ed alle parti che la costituiscono. Il torrione centrale sarà restaurato della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio: la conclusione dei lavori di questo terzo lotto è stimata per fine dicembre.

“Sia il rifacimento del tetto della fattoria di villa Bellosguardo che i lavori di restauro del terzo lotto delle mura sono interventi che mirano alla valorizzazione e al ripristino strutturale di elementi importanti del nostro patrimonio storico e architettonico, – ha commentato il sindaco Angela Bagni – sono quindi molto soddisfatta di aver portato a compimento questi obiettivi che facevano parte anche del mio programma di mandato”.

“Con i lavori sulla porzione di cinta muraria denominata Cascina Pinucci – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica Emanuele Caporaso – si andrà a terminare, per la quasi totalità, il nostro progetto di riqualificazione di tutti i tratti di proprietà pubblica delle mura, oltre a contribuire al miglioramento del decoro e pulizia dello spazio interno attiguo al torrione. Per quanto riguarda il tetto della fattoria di Villa Bellosguardo è un intervento programmato da tempo che ci consentirà di mettere in sicurezza l’immobile e preservare l’edificio anche per future progettualità”.