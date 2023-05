Fine settimana con “Bravo, bravissimi” al Teatrodante Carlo Monni

CAMPI BISENZIO – Continua “Bravo, bravissimi”, i dieci di attività, incontri e spettacoli al Teatrodante Carlo Monni. Sabato 27 maggio alle 15 nel Foyer del teatro ci sarà l’esibizione della scuola di magia a cura dell’Associazione Fantastika, alle 18 la scuola di musica Blue Note presenterà invece il neonato coro Gospel diretto da Letizia Dei. Alle 21 il laboratorio permanente Teatro Urbano di Comunità della scuola di teatro del Teatrodante Carlo Monni metterà in scena “Una storia da tre soldi” di Manola Nifosì. “Ci siamo ispirati all’Opera da tre soldi di Brecht per questo nostro lavoro che ci ha visti impegnati due anni alla ricerca di ciò che ci ha spinti ad affrontare questo viaggio. Perché Brecht? Perché l’Opera da tre soldi? C’è, in quest’opera, – spiega – l’apparenza del divertimento che diventa di continuo allarmante, l’evasione piacevole che diventa spiacevolezza e aggressione diretta. O indiretta. E’ questo equilibrio instabile che ci ha catturato. E la nostra ricerca si è indirizzata a “giocare” dall’interno questo sistema per permettere agli attori di entrare ed uscire dal gioco. Per meglio immedesimarsi e riconoscere le regole di una società corrotta, dove ogni “attore” è parte di un ingranaggio a cui non ci si può sottrarre”. Personaggi e interpreti: Valeria Nardi, Monica Amadori, Veronica Guidotti, Giuseppina Magliarisi, Letizia Mascagni, Matilde Tarchiani, Patrizia Franchi, Minou Andreoletti, Moreno Di Cesare, Valter Ignesti, Linda Prunecchi, Luigi Monticelli, Francesco Di Bella, Luigi Operno, Maria Rosa e Giampaolo Crinz. Costumi di Letizia Mascagni, musiche originali di Alessandro Di Puccio e arrangiamenti e tastiera Luciano Capobianco, aiuto regia Lisa Crinzi e regia di Manola Nifosì e con Alba Marzo che “ci ha ispirato e guidato in ogni momento”.

Domenica 28 maggio alle 17 si presenta il laboratorio dei Piccoli Principi con “Alla ricerca del Drago” con il coordinamento alla regia di Luigi Monticelli e Matilde Tarchiani. Alle 18.30 nel Foyer del teatro Kurios Danza presenta “Il Buco” con coreografia di Daniele Del Bandecca e Lara Favi. Alle 21 il gruppo del primo livello presenta “Una sera di ordinaria … cucina”, coordinamento registico di Sergio Aguirre, assistente Ilaria De Magistris.

Il primo livello della scuola è dedicato infatti a coloro che si affacciano per la prima volta al teatro e imparano a conoscere la propria identità espressiva attraverso un training psicofisico e i meccanismi dell’improvvisazione. “Quest’anno abbiamo scelto come luogo contenitore delle improvvisazioni una grande cucina. Il risultato è un’opera corale, un viaggio all’interno della cucina di un grande ristorante. i protagonisti sono i cuochi, i camerieri, gli sguatteri, al lavoro in uno smisurato labirinto di fornelli, pentole, padelle e utensili. Fra litigi, pregiudizi ed equilibri difficili, s’intrecciano le storie, le frustrazioni, le passioni, le gelosie del personale. Ognuno cerca di svolgere al meglio le proprie mansioni e soprattutto di sopravvivere alle rivalità. La cucina come metafora del mondo in cui tutti noi proviamo a sopravvivere”. Con Valeria Cadeddu, Elisabetta Cambi, Mattia Cataldi, Mariarosaria Ciao, Martina Cirimele, Paolo Del Perugia, Rossella Dommi, Chiara Gensini, Alessandro Grassi, Matteo Grassi, Sofia Salvina Incardona, Lucia Lombardi, Gennj Lopez, Mattia Loutfi Youness, Massimo Pasquali, Daniele Pieri, Paola Pieroni, Letizia Querci, Caterina Rocchini, Martina Serio, Mirco Serni, Anna Spata, Anna Teresa Ungaro, Giulia Varallo, Ilenia Viola e Viola Vitali. Info e prenotazioni: 055 8940864 – biglietteria@teatrodante.it – WhatsApp 346 3038170.