Fine settimana con il Mercato di primavera

SESTO FIORENTINO – Fine settimana con i mercatini nel centro cittadino. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 aprile ritorna il Mercato di Primavera. Specialità enogastronomiche regionali, artigianato, prodotti naturali e biologici troveranno spazio per tutti e tre i giorni nei gazebo allestiti in via Cavallotti, con operatori provenienti da tutta Italia ed una offerta incentrata sulla qualità.

Domenica 10 aprile, in piazza Vittorio Veneto, si svolgerà il Mercatino degli Hobbisti, uno spazio riservato ai non professionisti che potranno vendere piccoli lavori manuali frutto del loro ingegno e della loro creatività. Per partecipare gli hobbisti dovranno essere in possesso del tesserino rilasciato dal Comune di residenza o del luogo dove si svolge la prima manifestazione a cui si richiede di partecipare.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Pro Loco all’indirizzo https://www.prolocosestofiorentino.it/.

In piazza Vittorio Veneto sarà anche presente il gazebo della Pro Loco insieme alle associazioni di volontariato del territorio. Inoltre, grazie alla collaborazione delle categorie economiche, è prevista l’apertura straordinaria festiva anche di parte dei negozi del centro.