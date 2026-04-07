Fine settimana di controlli per la Polizia locale a Prato: fermati oltre ottanta veicoli

PRATO – Sono diversi i controlli stradali effettuati dalla Polizia locale nel fine settimana di Pasqua per la sicurezza. Venerdì sera in viale Vittorio Veneto e piazza Stazione è stato organizzato un posto di blocco con l’impiego di due pattuglie moto, la territoriale esterna e l’unità cinofila, che hanno fermato e controllato oltre 80 veicoli. Sono poi […]

PRATO – Sono diversi i controlli stradali effettuati dalla Polizia locale nel fine settimana di Pasqua per la sicurezza. Venerdì sera in viale Vittorio Veneto e piazza Stazione è stato organizzato un posto di blocco con l’impiego di due pattuglie moto, la territoriale esterna e l’unità cinofila, che hanno fermato e controllato oltre 80 veicoli. Sono poi stati effettuati controlli dinamici al Macrolotto 1 e via Paronese, con due denunce per guida in stato di ebrezza, a Casale e Tobbiana, con quattro persone identificate, al Macrolotto Zero e playground di via Giordano e al Soccorso: diverse le sanzioni elevate per violazione del Codice della Strada, tra cui due per assenza di copertura assicurativa, una per assenza di revisione, una per mancato uso della cintura di sicurezza e una per utilizzo del cellulare alla guida.