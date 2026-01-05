Finiscono le feste, come smaltire correttamente gli alberi di Natale naturali e sintetici

FIRENZE – Con la fine delle festività e l’arrivo dell’Epifania, migliaia di alberi di Natale iniziano il loro “dopo feste”. Un passaggio che, se gestito correttamente, consente di evitare abbandoni impropri e di valorizzare materiali che possono essere recuperati. Plures Alia ricorda ai cittadini le modalità corrette per lo smaltimento degli alberi di Natale, naturali e sintetici, secondo le regole in vigore sul territorio. Gli alberi di Natale naturali, se non possono essere ripiantati, possono essere conferiti fino al 25 gennaio presso gli Ecocentri. In questo modo il materiale vegetale entra nel ciclo di trattamento e viene trasformato in compost e biometano, contribuendo alla produzione di ammendante per l’agricoltura, in un’ottica di economia circolare. In alternativa, è possibile, tramite Aliapp, utilizzare il servizio di ritiro sfalci e potature on demand, dove disponibile, ricordando di tagliare l’albero e inserirlo nel bidoncino dedicato, oppure richiedere il ritiro come rifiuto ingombrante, riducendo l’albero in pezzi e confezionandolo in fascine. Non è mai corretto lasciare l’albero all’esterno dei contenitori o abbandonarlo sul suolo pubblico. Gli alberi di Natale sintetici, se non più riutilizzabili, devono essere conferiti presso gli Ecocentri oppure nell’indifferenziato nei cassonetti stradali o interrati o infine ritirati a domicilio tramite il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, prenotabile tramite Aliapp o call center. Per conoscere orari e localizzazione degli Ecocentri, verificare i servizi attivi nel proprio Comune e prenotare i ritiri a domicilio, è possibile consultare Aliapp o il sito di Plures Alia.