Fiom Cgil: “Gilbarco, grande adesione allo sciopero di oggi domani si replica”

FIRENZE – Gilbarco, grande adesione allo sciopero di oggi: lo comunica la Fiom Cgil che annuncia, per il prossimo 5 maggio, la convocazione di un tavolo istituzionale in Regione per un confronto con l’azienda. In via de’ Cattani, infatti, lo stabilimento della Gilbarco comprende più di 167 dipendenti, tra diretti e interinali. L’azienda ha recentemente annunciato una riorganizzazione a livello internazionale, che comporterà a circa 70 esuberi. “Benché non sia stata ancora aperta la procedura di licenziamento collettivo, – si legge in una nota della Fiom Cgil – ai lavoratori interinali è già stato comunicato che dal 1 luglio non saranno più in servizio presso lo stabilimento”.

A seguito di queste dichiarazioni, sono state indette due mezze giornate di sciopero nella giornata di oggi e domani: “Lo sciopero di oggi pomeriggio ha avuto grande adesione, con la partecipazione di circa l’80% di tutti i lavoratori al presidio davanti allo stabilimento fiorentino. Insieme alla Rsu, come Fiom Firenze, Prato, ribadiamo la nostra totale opposizione al piano di riorganizzazione aziendale e ai preannunciati esuberi. E domani si replicheremo le 4 ore di sciopero di oggi”.