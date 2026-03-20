Fiorinfiera: fine settimana con la mostra dei fiori e delle piante

SESTO FIORENTINO – Torna l’appuntamento con Fiorinfiera, due giornate dedicate alle piante e ai fiori nel centro cittadino piazza Vittorio Veneto, via Cavallotti, via Dante e via Verdi. La mostra mercato dei fiori oltre alle piante sarà allestito il mercato dei prodotti a Km0 e lo spazio per le attrezzature per il giardinaggio e la […]

SESTO FIORENTINO – Torna l’appuntamento con Fiorinfiera, due giornate dedicate alle piante e ai fiori nel centro cittadino piazza Vittorio Veneto, via Cavallotti, via Dante e via Verdi. La mostra mercato dei fiori oltre alle piante sarà allestito il mercato dei prodotti a Km0 e lo spazio per le attrezzature per il giardinaggio e la vita all’aria aperta. La fiera dei fiori sarà presente in piazza Vittorio Veneto, mentre in via Dante Alighieri ci sarà il mercato delle aziende agricole e dei prodotti agroalimentari mentre dopo il successo delle ultime edizioni il mercato della Fiera animerà anche via Verdi, mentre in via Cavallotti ci saranno tante creazioni realizzate da un gruppo di hobbisti. Sarà presente anche il mercato ArteFacendo in collaborazione con Cna Firenze in piazza Vittorio Veneto.