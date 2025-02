Firenze, al via il servizio civile con Avis Toscana: 8 posti disponibili. Uno anche a Campi Bisenzio

FIRENZE – Arriva anche a Firenze la possibilità di svolgere il servizio civile con Avis Toscana. L’associazione mette a disposizione 8 posti complessivi – sui 43 disponibili a livello regionale – e le candidature resteranno aperte fino al 18 febbraio. Ai volontari sarà richiesto di svolgere attività di promozione rispetto alla donazione del sangue e del plasma, in linea con gli obiettivi del progetto “SCUola di dono in Toscana”. In particolare, i volontari potranno prestare servizio presso l’Avis comunale di Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Castelfiorentino, Firenze, Montespertoli, Avis Regionale Toscana (a Firenze). ll servizio civile avrà una durata di 12 mesi ed un orario settimanale di 25 ore flessibili, suddiviso su cinque giorni. L’assegno mensile di rimborso sarà di 507,30 euro e verrà corrisposto ai volontari da parte del Ministero per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. La domanda può essere presentata dai giovani tra i 18 ed i 28 anni (29 anni non compiuti) esclusivamente on line, tramite Spid, al link https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro le ore 14:00 del 18 febbraio 2025. “Decidere di svolgere il servizio civile con Avis Toscana – commenta la presidente, Claudia Firenze – significa iniziare un’esperienza professionale e umana che resterà positivamente impressa per tutta la vita. Il nostro obiettivo è che i ragazzi e le ragazze che si candideranno escano più consapevoli da questo percorso, perché abbiamo bisogno che le nuove generazioni coltivino sempre di più la cultura del dono e della solidarietà”.