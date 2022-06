Firenze, caldo: giovedì 23 e venerdì 24 previsto codice rosso

FIRENZE – La morsa del caldo non si allenta. Anzi, da domani è prevista una nuova ondata di calore della stagione. Il bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della salute, conferma infatti per oggi il codice arancione e prevede per domani e venerdì quello rosso. Le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associati a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione; tali condizioni rappresentano un rischio per la salute della popolazione. Un’ondata di calore è definita in relazione alle condizioni climatiche di una specifica città e non è quindi possibile individuare una temperatura-soglia di rischio valida a tutte le latitudini. La temperatura massima percepita sarà, oggi e domani di 35 gradi, venerdì di 36.