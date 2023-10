“Firenze con le ali” il viaggio fotografico di Ciattini alla Libreria Rinascita

SESTO FIORENTINO – “Firenze con le ali. Viaggio fotografico tra i tesori artistici popolati dagli uccelli” è il libro fotograrico di Giovanni Ciattini edito da «apice libri» che sarà presentato sabato 21 ottobre alle ore 17.30, alla libreria Rinascita. Dialogherà con Ciattini Simone Guidotti presidente del circolo Legambiente di Sesto Fiorentino.

Una pubblicazione dedicata agli uccelli e ai luoghi d’arte a Firenze, che non ha precedenti né per la Città del fiore né per altre città italiane. Un libro che abbina la bellezza dell’arte con quella della natura, grazie alle insolite immagini degli uccelli che nidificano o che comunque frequentano durante i vari periodi dell’anno il centro storico di Firenze. Le fotografie immortalano venticinque specie e sono accompagnate da didascalie sintetiche con riferimenti storico-culturali agli edifici, alle piazze, ai ponti e ai monumenti fiorentini: il Duomo e il campanile di Giotto per il falco pellegrino e le taccole, il giardino di Boboli per l’airone cenerino, i rosoni del palazzo Serristori per i balestrucci, ecc.