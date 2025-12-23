Firenze, “in pensione” il cavallo più anziano della Polizia municipale. A Cercina il meritato riposo

FIRENZE – È andato in pensione dopo 10 anni di onorato servizio per le strade di Firenze. Mercoledì scorso “nonno” Egidio, il cavallo più anziano della Polizia municipale, ha lasciato le Scuderie nel Parco delle Cascine diretto a Cercina. Nel corso degli anni Egidio ha accompagnato gli agenti a cavallo in tutti i servizi, dalle cerimonie nel centro storico al controllo dei parchi della città, ha accolto centinaia di scolari fiorentini in visita alle scuderie, facendosi accarezzare anche dai più piccoli. Ed è sicuramente è fra i ricordi e negli album fotografici di molti turisti insieme al David e al Biancone.

Quando è arrivato alle Scuderie delle Cascine, dalla campagna di Buti, Egidio era un disastro: non sapeva andare dritto e non stava fermo costringendo gli agenti a montarci al volo. Con il tempo però è diventato un cavallo sicuro e affidabile, senza paure e con un gran cuore. Le sue origini però non le ha dimenticate mantenendo un carattere un po’ irruento per il quale ha meritato il soprannome di “Ganghero”. Per trovare il posto più adatto ad accoglierlo negli anni della meritata pensione è stato pubblicato un avviso pubblico attraverso il quale è stata selezionata la cooperativa sociale La Fonte, di Cercina, che porta avanti un progetto residenziale e lavorativo con un gruppo di ragazzi con disabilità. In campagna Egidio si potrà finalmente riposare pascolando libero, su un’intera collina a sua disposizione, insieme alla sua nuova famiglia