Firenze Nord, venerdì 7 si alza il sipario. L’obiettivo? La conquista dei play-off

CAMPI BISENZIO – Si alzerà ufficialmente venerdì 7 luglio, presso l’impianto sportivo Lanciotto Ballerini di Campi Bisenzio, scelto per le partite casalinghe e gli allenamenti stagionali, il sipario sul Firenze Nord. Sarà in quell’occasione, infatti, che la presidentessa Daniela Aimonetti svelerà tutti i dettagli di quella che si preannuncia come una delle novità “più chiacchierate” […]

CAMPI BISENZIO – Si alzerà ufficialmente venerdì 7 luglio, presso l’impianto sportivo Lanciotto Ballerini di Campi Bisenzio, scelto per le partite casalinghe e gli allenamenti stagionali, il sipario sul Firenze Nord. Sarà in quell’occasione, infatti, che la presidentessa Daniela Aimonetti svelerà tutti i dettagli di quella che si preannuncia come una delle novità “più chiacchierate” della nuova stagione calcistica dilettantistica della Terza categoria fiorentina. “Dopo essere partiti per tempo, – si legge in una nota – siamo ormai pronti a presentare la rosa e lo staff tecnico, consolidando così quella che è una novità per queste categorie, ovvero la campagna abbonamenti per fidelizzare già da prima dell’inizio del campionato i propri tifosi grazie anche al gemellaggio con la tifoseria della ASD Reconquista, vincitori dei play-off del girone B di Terza categoria della passata stagione”.

Per quanto riguarda la parte calcistica, sappiamo già da tempo che il direttore sportivo è Giancarlo Nenci che a sua volta ha scelto come allenatore il figlio, Davide Nenci (veterano della categoria con più di 150 panchine in Terza categoria), che sarà coadiuvato da Emiliano Magni, ex capitano di Sporting Arno e San Paolino, alla prima, vera esperienza all’interno di uno staff tecnico. Staff che sarà completato dai preparatori atletici Marco Sbolgi e Paola Aimonetti e che dal 28 agosto, primo giorno di preparazione pre campionato, svolgeranno i relativi test e prove fisiche ai giocatori insieme al preparatore dei portieri, per il quale gravitano ancora un paio di candidature prima della scelta finale.

La rosa è stata assemblata con lo “zoccolo duro” proveniente dalla Floriagafir Bellariva, capitanata dal bomber Samuele Romani (Scarpa d’oro del girone B a un passo dai 150 gol in categoria) e conclusa con acquisti di giovani di qualità come la punta Giovanni Brazzini, reduce da una stagione da 21 reti in campionato nel San Lorenzo Campi Giovani, e Samuele Guarguagli, centrocampista reduce da due annate vincenti, ma con poco spazio, nelle fila del Settimello e Matteo Aimonetti (il più giovane della rosa, classe 2006) reduce da alcune stagioni negli Elite di Rinascita Doccia e Floria 2000 e prelevato dal Signa, dove quest‘anno ha aiutato gli Allievi ad arrivare al secondo posto con un finale di stagione da 5 gol nelle ultime 15 partite. Ottimi anche i colpi relativi ai più esperti, con gli acquisti di Federico Giachi dal San Paolino, il ritorno dopo un anno di Carlos Munoz, ex Sporting Arno e Floria 2000, del trio ex Naldi e San Lorenzo composto da Alessio Frasconi, Luca Bargioni e Alessandro Mazzuoli fino ad arrivare a quell’Antonio Maffia, classe 1993, che negli anni scorsi ha vinto questo campionato sia con Sesto Calcio che con Albacarraia.

“Abbiamo voluto prendere dei giocatori – ha spiegato il ds Nenci – che conoscono la categoria e che saranno pronti ad affrontare una lunga stagione, cercando di arrivare almeno all’obbiettivo dei play-off, consapevoli di avere costruito per questo una rosa molto numerosa anche perché il mister non potrà per questa stagione fare affidamento sugli Juniores, per i quali si parla dell’anno prossimo. Tutto questo in attesa di ufficializzare gli ultimi tre acquisti, ancora da ratificare perché vincolati in un altra società, ovvero il portiere Lorenzo Coppolaro e i centrocampisti Tommaso Miller e Francesco Biondi“. Questa la rosa del Firenze Nord: portieri Samuele Delli Guanti e Niccolò Lolini, difensori Marco Alessi, Duccio Faccani, Federico Giachi, Lapo Cappelli, Andrea Cappellini, Niccolò Fissi, Sebastiano Chini, Pietro Fornaciai e Rocco Balzamo, centrocampisti Fabio Barbarino, Samuele Guarguagli, Alberto Vita, Matteo Degl’innocenti, Carlos Munoz, Alessandro Mazzuoli, Alessandro Catalano, Omar Imperlati, Matteo Aimonetti, Niccolò Ballerini, Sam D’Avanzo Ali, Alessio Frasconi e Sasha Gennari, attaccanti Antonio Maffia, Niccolò Romani, Samuele Romani, Giulio Aimonetti, Luca Bargioni e Giovanni Brazzini. “Non ci resta quindi che attendere il 7 luglio – conclude il comunicato – quando i gialloneri, che saranno già ufficialmente iscritti alla categoria chiedendo di giocare le partite interne il venerdì sera, faranno il loro primo ingresso nel campo di via del Tabernacolo,. Per questo la presidentessa e tutto il Cda ci tiene a ringraziare vivamente tutto la Lanciotto Calcio per la fiducia concessa e la possibilità di allenarsi e giocare in uno dei più bei campi della regione”.