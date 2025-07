Firmato un ordine di servizio perentorio alla ditta  incaricata per riprendere i lavori in via Roma

SIGNA – Un ordine dei lavori perentorio con la richiesta precisa di riprendere immediatamente i lavori e concludere le principali lavorazioni previste dall’intervento di riqualificazione e non ancora eseguite, in particolare l’asfaltatura, entro e non oltre il prossimo 31 agosto. È questo il provvedimento assunto dal direttore dei lavori incaricato dal Comune, una scelta condivisa […]

SIGNA – Un ordine dei lavori perentorio con la richiesta precisa di riprendere immediatamente i lavori e concludere le principali lavorazioni previste dall’intervento di riqualificazione e non ancora eseguite, in particolare l’asfaltatura, entro e non oltre il prossimo 31 agosto. È questo il provvedimento assunto dal direttore dei lavori incaricato dal Comune, una scelta condivisa dal sindaco Giampiero Fossi e dall’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale.

“I nostri cittadini meritano rispetto. Non siamo più disposti ad attendere ancora – ha spiegato l’assessore Di Natale – nei mesi scorsi i nostri uffici hanno condiviso con la ditta e concluso una variante necessaria a risolvere alcuni imprevisti e a migliorare l’intervento in via Roma, ma la ditta, nonostante i vari incontri e tentativi fatti nell’ultimo anno per concordare una soluzione per fare ripartire i lavori, ha sostanzialmente interrotto le lavorazioni, salvo piccole eccezioni degli ultimi giorni. Inoltre, non si è occupata della manutenzione delle parti ancora non in gestione al Comune, come le aiuole davanti alle scuole, che a questo punto necessiteranno di essere ripristinate a carico dell’impresa. Non ha portato avanti, se non negli ultimi giorni, nemmeno le lavorazioni non oggetto della variante, come l’installazione degli impianti e la realizzazione del nuovo attraversamento semaforizzato davanti alle scuole. Il tutto bloccato, a detta della stessa ditta, per la pretesa di incassare il secondo Sal pur non avendone maturato il diritto per il mancato raggiungimento degli importi previsti da contratto e che il Comune ha già contabilizzato ormai da mesi”.

“Per questo, – ha aggiunto – vista l’immotivata interruzione delle attività lavorative, lunedì 7 luglio scorso è stato inviato, ultimo di una lunga serie, un preciso ordine di servizio chiedendo di riprendere immediatamente i lavori contrattualmente previsti. A distanza di una settimana dall’invio dell’ordine di servizio, tuttavia, stiamo ancora aspettando il nuovo programma di esecuzione dei lavori dettagliato delle attività da completare nel rispetto dei termini sopra indicati: non intendiamo più attendere invano e non possiamo permetterci che le operazioni di asfaltatura vadano a dopo la riapertura delle scuole”.

Più nello specifico l’ordine di servizio, prevede di terminare entro e non oltre il 31 agosto le lavorazioni impiantistiche compreso il riallaccio dell’illuminazione pubblica interrotta per il danneggiamento dei cavi in seguito allo scavo eseguito dal subaffidatario. La stesa del binder e del manto di usura bituminoso su tutte le superfici previste dal progetto nonché l’installazione completa della segnaletica orizzontale e verticale mancante. Il provvedimento prevede poi di effettuare, entro e non oltre il 10 settembre prossimo, la sistemazione di tutti gli elementi accessori e di finitura. “Ovviamente – ha aggiunto – qualora dovessero decorrere inutilmente i termini assegnati per l’esecuzione dei lavori, non ci resterà altro che valutare seriamente la procedura per la risoluzione del contratto e l’esecuzione in danno dell’impresa inadempiente alla quale, in ogni caso, saranno addebitate tutte le penali già accumulate per i ritardi fin qui registrati”.

“Abbiamo già provveduto – ha concluso il sindaco – a richiamare formalmente la ditta e a chiedere un’immediata presa in carico delle criticità segnalate, noi intendiamo tutelare fino in fondo l’interesse pubblico. Come amministrazione comunale stiamo facendo tutto il possibile per sbloccare la situazione: il nostro obiettivo resta quello di completare le opere nel più breve tempo possibile, garantendo qualità e sicurezza. Ai cittadini, che hanno già atteso fin troppo, assicuriamo il nostro massimo impegno per risolvere quanto prima questa situazione incresciosa”.