Foibe, il ricordo di centrodestra, Impegno Vero e Forza Italia: “Un dramma che è parte integrante della nostra storia”

CAMPI BISENZIO – “L’orrore delle Foibe ha rappresentato, per troppi anni, una pagina dimenticata della nostra storia. Una tragedia figlia della guerra e di un odio cieco, che dobbiamo continuare a ricordare perché quanto accaduto non si ripeta mai più”. Si esprimono così Paolo Gandola (centrodestra), Nicola Douglas De Fenzi (Impegno Vero) e Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale di Forza Italia che stamani hanno deposto un omaggio floreale in via Siena al giardino dedicato a tutti i martiri. “Alla fine della seconda guerra mondiale – hanno detto – migliaia di italiani furono costretti all’esodo e furono trucidati nelle foibe dalle forze comuniste jugoslave del maresciallo Tito. Fu un tragico epilogo di tutto quello che avvenne nella seconda guerra mondiale e negli anni precedenti. Oggi non possiamo non commemorare, con il dovuto rispetto, coloro che furono vittime di persecuzioni solo perché di nazionalità italiana, lo dobbiamo fare perché simili orrori non abbiano mai più a ripetersi e perché la storia non può essere vivisezionata a piacere, il dramma delle foibe è parte integrante della storia della nostra nazione. Un monito drammaticamente attuale, in un mondo nel quale guerre e violenze sembrano rialzare la testa e che assiste attonito a violenze inumane che speravamo davvero di non vedere più”.