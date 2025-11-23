News

Folla all’apertura di New Martina a I Gigli

CAMPI BISENZIO – Grande pubblico ieri pomeriggio per l’apertura al centro commerciale I Gigli del nuovo negozio New Martina. Al taglio del nastro era presente anche Carmen Fiorito, creatrice del marchio e presenza su tiktok.

CAMPI BISENZIO – Grande pubblico ieri pomeriggio per l’apertura al centro commerciale I Gigli del nuovo negozio New Martina. Al taglio del nastro era presente anche Carmen Fiorito, creatrice del marchio e presenza su tiktok.