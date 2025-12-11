Fondazione Borgogni e associazione Il Cireneo insieme per il concerto-evento “Vestita di sole”

CAMPI BISENZIO – La Fondazione Biagioni-Borgogni e l’associazione “Il Cireneo – Gruppo di Preghiera Odv” uniscono le forze per presentare il concerto-evento “Vestita di sole”, in programma martedì 16 dicembre. L’appuntamento è nella suggestiva cornice del Circolo Unificato dell’Esercito in via della Scala a Firenze dove si celebreranno la solidarietà e l’impegno nella ricerca oncologica, onorando la memoria di Rino Biagioni e Maruska Borgogni, i coniugi che hanno destinato il loro intero ingente patrimonio alla lotta contro il cancro. Musica, Ffde e speranza grazie all’esibizione di due realtà musicali: prima il Raise Hearts Gospel Project, nuovo ensemble guidato da Letizia Dei, esperta nello studio e nell’esecuzione del genere, che interpreterà il repertorio classico e old school con l’energia tipica del gospel. Il progetto, reduce dal successo di critica e pubblico al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, è composto da quattro voci femminili (Lucilla Fossi, Letizia Dei, Yrjia Cecilia Haglund e Hortensia Teran) e l’accompagnamento pianistico di Federico Pacini. Quindi sarà la volta di Stefania Belli e Antonio Martini: la prima nota per le sue partecipazioni a Sanremo Senior e The Voice Senior – Rai1, che presenta il progetto DueVoci, nato dall’idea di intrecciare storie musicali e duetti, con l’obiettivo comune di toccare il cuore delle persone attraverso un’emozione in continuo crescendo.

La serata si aprirà invece con un momento di profondo significato spirituale: “L’inaugurazione – si legge in una nota – di uno spazio interamente rinnovato e consacrato alla figura di Maria Santissima. Questo luogo di devozione sarà impreziosito e reso infinito da una

nuova, meravigliosa statua, che non sarà solo un simbolo di fede, ma anche un tributo duraturo alla memoria dei coniugi Biagioni-Borgogni. Sarà un’occasione speciale di profondo raccoglimento, un preludio solenne che anticiperà gli importanti interventi istituzionali e che, per tradizione e rispetto, sarà inaugurato da una sentita e comune preghiera. A seguire, Marcello Tredici, presidente della Fondazione Biagioni-Borgogni, e Roberto Valerio, presidente de “Il Cireneo – Gruppo di Preghiera Odv”, porteranno la loro testimonianza e illustreranno il profondo legame tra fede, generosità e l’impegno sociale che anima la missione della Fondazione e dell’associazione”. L’ingresso al concerto sarà su invito. A seguire, per chi lo desidera, si terrà una cena conviviale. Per prenotazioni e per ricevere l’accredito per l’ingresso, si prega di inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7740411.