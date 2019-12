Fondazione Museo Ginori. On.Di Giorgi (PD) “impegno mantenuto”

SESTO FIORENTINO – “La firma di oggi rappresenta un ulteriore tassello della strategia che in questi anni, grazie ai governi di centrosinistra, ha scongiurato la chiusura dello stabilimento e la dispersione di un patrimonio culturale, oltre che manifatturiero, di straordinaria importanza”. E’ quanto afferma, in una nota, l’on. Rosa Maria Di Giorgi, responsabile politiche cultura, scuola, università, ricerca e sport nella Presidenza del gruppo PD della Camera – Ora possiamo guardare con fiducia al futuro prossimo di una delle eccellenze del nostro territorio, nella convinzione di aver posto le basi per un ulteriore potenziamento del marchio e della governance aziendale. Di grande importanza l’attenzione ed il coinvolgimento in prima persona del ministro Franceschini che, come la firma di oggi testimonia, non ha fatto mai mancare il proprio sostegno, accompagnando le richieste che provenivano dal territorio e dai lavoratori. Un grande lavoro di squadra cui sono orgogliosa di aver preso parte sin dai momenti o più bui”.