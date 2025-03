“Fondi Pnrr non usati per il Franchi, destiniamoli alle aree svantaggiate”: Metrocittà, bocciata mozione del centrodestra

FIRENZE – “Abbiamo presentato una mozione in Consiglio metropolitano affinché si prendesse una posizione chiara sulla questione dei 55 milioni di euro dei Piani urbani integrati originariamente assegnati all’ente e destinati allo stadio Franchi. Questo perché ritenevamo fondamentale il coinvolgimento dei sindaci di tutta la provincia per l’utilizzo di queste somme”: a dirlo sono i […]

“Questi fondi – hanno aggiunto – dovrebbero essere destinati alle aree più svantaggiate dell’area metropolitana, per interventi che interessino anche altri Comuni della provincia, non solo il capoluogo. Purtroppo la protervia dell’amministrazione Nardella prima e Funaro poi, convinte di poter usare queste somme per il Franchi hanno fatto perdere tempo prezioso. Ci sono invece tantissime opere che potrebbero essere per rilanciare le aree più distanti dalla città. Aree sempre più desolate, in cui scarseggiano i servizi, da quelli commerciali a quelli sanitari”.

“La proposta del centrodestra – ha detto il capo gruppo Pd, Nicola Armentano – risulta strumentale e pleonastica: gran parte dei progetti contenuti nelle proposte della Città metropolitana, concordati con i sindaci e finanziati con i fondi in questione, come Mondeggi, riguardano valorizzazione, recuperi e riqualificazione di aree e immobili nei diversi centri del territorio. Di che stiamo parlando? Circa il confronto, siamo aperti da sempre”. La mozione è stata quindi respinta da Pd e Uniti per la Città metropolitana. Hanno votato a favore Per il cambiamento (che ha lamentato un’impostazione “Firenzecentrica”) e Territori beni comuni (Andrea Tagliaferri: “La scadenza del 2026 per la destinazione dei fondi è molto vicina”).