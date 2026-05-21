Forestazione urbana, al via la messa a dimora delle piante in tutte le aree del progetto della Città metropolitana 

FIRENZE – Il progetto di riforestazione urbana coordinato dalla Città metropolitana di Firenze si avvia alla conclusione, in tutte le aree individuate dal piano. “Si sta procedendo in questi giorni al completamento della fase di messa a dimora delle giovani piante che trasformeranno in aree verdi alcune zone del territorio”, spiega Carlo Boni, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato all’ambiente e ai parchi. L’intervento complessivo, finanziato grazie ai fondi del Pnrr, prevede la nascita di veri e propri “boschi urbani” diffusi su 35 ettari di superficie, con la piantumazione totale di oltre 35.000 esemplari tra alberi e arbusti tipici della nostra vegetazione. Un’operazione capillare, resa possibile grazie all’utilizzo di terreni messi a disposizione dagli enti locali (Città Metropolitana e Comuni) e dall’Azienda Usl Toscana Centro. L’investimento è di 2.100.000 e interesserà nove Comuni (Firenze, Figline Incisa, Sesto Fiorentino, Calenzano, Greve in Chianti, Lastra a Signa, nella foto, Castelfiorentino, Fucecchio, Bagno a Ripoli). “Questa imponente operazione di forestazione – si legge in una nota – punta al potenziamento della funzionalità ecosistemica del territorio. La distribuzione strategica delle piantine in contesti urbani e periurbani mira infatti a: migliorare la cattura della Co2 e la qualità dell’aria; mitigare l’effetto “isola di calore” tipico delle stagioni più calde; offrire un contributo nella direzione di mitigare il rischio idrogeologico, aumentando la capacità di assorbimento del suolo. L’intervento sul territorio di Calenzano, con le aree individuate nel 2023 dal Comune, è in corso e prevede le piantumazioni a Carraia, Dietropoggio, Travalle, Ponte alla Marina, via dei Tessitori”.