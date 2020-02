Forza Italia: “Coronavirus, non si è saputa gestire la situazione”

FIRENZE – “Non è nostro intento provocare allarme, ma sottolineare che la Regione ha dato esempio di non essere all’altezza nel gestire certe situazioni”. Lo ha detto il capo gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Medici Riccardi sul Coronavirus. “Abbiamo detto fin dal primo minuto che sarebbe stato opportuno procedere con la quarantena”, ha aggiunto.

All’incontro hanno partecipato anche alcuni cittadini cinesi, residenti a Firenze. Una di loro, Stella Yang, ha voluto precisare che “esiste la consapevolezza di ciò che sta accadendo in Cina, l’unica soluzione è la quarantena”. Anche Wang Quanyan ha detto che c’è “disponibilità a fare isolamento” ma che serve “una mano da parte delle autorità italiane”.

La deputato di Fi Erica Mazzetti si è concentrata invece sulla su Prato, sua città originaria, e ha detto di avere “scritto una lettera istituzionale al prefetto di Prato per chiedere urgentemente la convocazione di un tavolo per prevenire in caso di emergenza visto che i cittadini sono molto preoccupati dal diffondersi del virus”.

“Avevo – ha aggiunto – e avevamo come Forza Italia evidenziato che l’azione di prevenzione doveva essere più forte e severa. Oggi finalmente sento parlare di “sistema di sorveglianza attiva da parte della sanita’ toscana”. Siamo preoccupati per questa tardiva reazione, che messa insieme anche alla retromarcia sull’Ambulatorio Lilla, dimostra quanto fossero insufficienti e deboli le scelte della Regione Toscana”.

Jacopo Cellai, infine, capo gruppo di Fi a Palazzo Vecchio, ha affermato che “questa è una di quelle rare situazioni in cui c’era estremamente bisogno della politica, di decidere. Ma la sinistra non è capace di decidere, non ha gli attributi”.