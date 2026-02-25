Forza Italia e il referendum sulla giustizia: sabato 28 a Prato evento per il sì presso la sede della Provincia

PRATO – Prosegue l’impegno di Forza Italia Prato per il sì al referendum del 22 e 23 marzo con un nuovo appuntamento: è in programma sabato 28 febbraio dalle 10 alle 12.30 l’incontro “Le ragioni del sì. Un’attesa riforma garantista e liberale” presso la Sala del Gonfalone della Provincia di Prato. A promuoverlo il coordinamento comunale di Forza Italia Prato. Intervengono l’onorevole Erica Mazzetti, responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia, l’onorevole Enrico Costa, vicepresidente della commissione giustizia, e il presidente dell’Ordine degli avvocati di Prato, Marco Barone, mentre a moderare sarà Luigi Caroppo (La Nazione). “È una riforma necessaria, attesa, chiesta a gran voce dalla società civile, da tanti cittadini e da tante vittime ma anche dai professionisti che operano nel settore della giustizia”, affermano Erica Mazzetti e Silvia Guarducci (coordinatore comunale di Forza Italia). “Stiamo assistendo – proseguono – a una propaganda fuorviante e troppo spesso offensiva da parte di chi si oppone a questa riforma più perché portata avanti dal Centrodestra che per ragioni oggettive, noi invece promuoviamo momenti aperti, come quello di sabato, per un confronto chiaro, momenti volti a spiegare i problemi attuali del settore della Giustizia e i passi avanti e le ricadute benefiche di questa prima, fondamentale riforma”. Ci saranno, inoltre, testimonianze dirette di cittadini pratesi. “Questa è riforma per le persone, prima di tutto, perché le persone vogliono vivere in un paese liberale, garantista e ancora più democratico”.